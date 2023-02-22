В Стерлитамаке расследуют гибель водителя, которого зажало между троллейбусами

Следственный отдел по Стерлитамаку начал проверку по факту гибели 57-летнего водителя троллейбуса МУП «Стерлитамакское троллейбусное управление», сообщает пресс-служба СКР по Башкирии.

По предварительным данным, утром 20 февраля троллейбус, на котором водитель собирался выходить в рейс, начал движение, в то время как мужчина чистил лобовое стекло перед выездом. В результате водителя зажало между двумя троллейбусами. От полученных травм он скончался на месте.

Гострудинспекция в Башкирии также проводит расследование гибели водителя.

МУП «Стерлитамакское троллейбусное управление» зарегистрировано в апреле 2006 года. Учредителем является администрация города. В 2021 году предприятия составила 238,3 млн руб., чистая прибыль — 37,6 млн руб.

Майя Иванова

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