Заводы стоят на своем

Прошедший год выдался шоковым для российской экономики: военная спецоперация на Украине повлекла очередные санкции и уход из страны многих западных компаний вместе с разрывом торговых связей. Тем не менее диверсифицированная промышленность Нижегородской области выстояла: индекс промпроизводства остался на уровне 2021 года вопреки прогнозам снижения объемов на 3–5%. Пережившие не один кризис предприятия постепенно приспособились к новым вызовам.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Минувший год в российской экономике и промышленности стал буквально поворотным, по крайней мере в логистическом аспекте. Санкции и отказ работать с Россией стран Запада закрыли границы с ними и переориентировали привычные торговые связи на Восток. «Наша страна вошла в 2022 год в условиях беспрецедентной геополитической напряженности, которая в короткие сроки трансформировалась в экономический шок, превосходящий по своим масштабам события 2014–2015 годов и пандемийного 2020 года», — отмечает в анализе ключевых трендов развития российской промышленности в условиях геополитической турбулентности руководитель департамента консалтинга Kept (бывшая KPMG) Ирина Сухотина. Череда санкционных ограничений частично изолировала банковский сектор от международной финансовой системы, нарушила цепочки поставок по широкому спектру импорта, прервала деловые связи российских компаний с зарубежными партнерами, напоминает эксперт. В этих условиях экономику ждет структурная перестройка, открывающая много возможностей в области импортозамещения и технологического развития, от которых зависит траектория будущего развития страны, полагает госпожа Сухотина.

В Нижегородской области пессимистичные прогнозы не оправдались: как рассказал губернатор Глеб Никитин, валовой региональный продукт (ВРП) остался на уровне 2021 года с результатом плюс 0,1%. Во многом выручили строительный сектор, возросший почти на треть год к году, и широко диверсифицированная промышленность, давшая 12% экономике региона.

Чему научил вас 2022 год?

Евгений Слиняков, генеральный директор АО «ПРОМИС»: [читать...] — В 2022 году внешним фактором, который повлиял на работу всех компаний, стала специальная военная операция и санкции, которые последовали за ней. В своем производстве мы в основном использовали европейс­кие материалы. Поэтому первый вызов, с которым мы столкнулись, — это необходимость организации новых каналов поставок материалов из Европы, либо их замена. Поэтому мы сосредоточились на поиске альтернативных материалов и старались сохранить поставки части расходных материалов, которые невозможно было заменить, — так называемый серый импорт. Мы справились с этим. Также нам пришлось организовывать закупку нового оборудования из Европы. Была разработана очень сложная длинная схема через третьи страны, и в 2023 году мы получим европейское оборудование.



Юлия Сергеенкова, генеральный директор АО «Павловский молочный завод»: [читать...] — Скажи мне, как ты ешь, и я скажу, кто ты. Тема питания и правильных продуктов — одна из самых актуальных, несмотря ни на какие внешние и внутренние обстоятельства. Столько подходов, систем и мифов, а кругом сплошные «специалисты» и «конкуренция на полке высока». Чтобы удовлетворять запросы покупателей, работу по выпуску новых продуктов мы не останавливаем никогда. В 2022 году запустили новый цех творожных и рассольных сыров производительностью 20 тонн сыра в сутки. Удалось заместить на полке некоторые ушедшие европейские бренды. Сейчас работаем над расширением ассортимента сыров. Уход компании Tetra Pak из России оставил два ультрасовременных цеха без запчастей и упаковки. Принято непростое решение о продаже этого оборудования и покупке новых российских технологических линий. 2022 год еще раз показал, насколько важно развиваться, не останавливаться, не опускать руки, дорожить своей командой.



«Итоги 2022 года по промышленности оказались лучше прогнозной оценки. В соответствии с прогнозом социально­экономического развития на 2023–2025 годы, сформированным на основании сценарных условий развития российской экономики и планов крупнейших предприятий региона, ожидалось сокращение объемов промышленного производства на 3–5% в сопоставимых ценах», — рассказали в минпромторге Нижегородской области. В целом индекс промпроизводства в Нижегородской области остался на уровне 2021 года, прибавив 0,1%. Объемы выпуска продукции нарастили металлурги (14,3%), производители нефтяных и химических продуктов (5,9% и 1,5% соответственно). Наибольший рост отмечался в производстве мебели (44,8%), готовых металлических изделий (36,3%), компьютеров и электроники (18,2%).

«Отрадно, что промышленность идет вперед, несмотря на все сложности. Даже если брать в расчет удельный вес показателей производства в экономике Нижегородской области, тенденции положительные, — считает генеральный директор Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей (НАПП) Александр Аносов. — Большую роль в этом сыграла адресная помощь предприятиям: под руководством губернатора был создан оперативный штаб, занимавшийся помощью промышленникам, регулированием проблемных вопросов и развитием».

Незаместимых нет

Основными проблемами промышленности в правительстве Нижегородской области называют ограничения поставок иностранных комплектующих, риски отказа техобслуживания иностранного оборудования и привлечения зарубежных специалистов для его пусконаладки. «Кроме того, существуют вопросы, связанные с оплатой контрактов и логистикой», — подчеркнули в минпромторге.

Сложнее остальных в 2022 году пришлось автопрому: продажи Горьковского автозавода, по данным «Автостата», сократились год к году на 41,7%, до 37,9 тыс. машин. При этом доля легких коммерческих автомобилей холдинга на российском рынке составила свыше 50%. Две модели ГАЗа вошли в тройку самых продаваемых в стране: Next (первое место, 20,6 тыс. шт.) и «Бизнес» (третье место, 6,9 тыс. шт.).

В целом российский рынок новых автомобилей просел на 59%, в минувшем году дилеры продали 690 тыс. машин, подсчитали в Ассоциации европейского бизнеса. Падение сопровождалось уходом с рынка иностранных производителей и, как следствие, дефицитом машин. На этом фоне производители запускали производства новых моделей. В ноябре ГАЗ вывел на рынок фургон нового поколения «Соболь NN», предназначенный для интернет­торговли и служб доставки, где машина замещает нишу ушедших с рынка иномарок. А Павловский автобусный завод в декабре 2022 года выпустил новый автобус Citymax 9, в феврале этого года первый такой автобус вышел на маршрут в Нижнем. Производитель отмечал, что автобус не имеет аналогов в своем сегменте — в нем самая большая площадь низкого пола в своем классе. Уровень локализации модели — 90%, автобус оснащается российским двигателем ЯМЗ и автоматической коробкой передач собственной разработки ГАЗа.

Чему научил вас 2022 год?

Виктор Парекко, директор ГК GeoSM: [читать...] — 2022 год научил меня, что быстрое приспособление к изменениям внешней среды является ключевым элементом успеха в бизнесе. Глобальные вызовы, такие как продолжающаяся пандемия COVID-19 и геополитические кризисы, могли негативно сказаться на нашей компании, но мы быстро адаптировались, чтобы сохранить бизнес и поддержать наших сотрудников. Мы вовремя закупили необходимое оборудование, оптимизировали производственные процессы, наладили поставки сырья и улучшили систему управления запасами, чтобы обеспечить непрерывность поставок готовой продукции нашим клиентам. 2022 год также подчеркнул важность укрепления наших коммуникационных каналов с клиентами, парт­нерами и сотрудниками. Регулярное общение, особенно в периоды неопределенности, помогают нам лучше понимать потребности рынка и ожидания клиентов. Я в очередной раз убедился в том, что гибкость, адаптивность и эффективная коммуникация являются основными инструментами для успешного ведения бизнеса в условиях постоянно меняющейся внешней среды.



Павел Лебедев, директор филиала ФГБУ «Рослесинфорг» «Поволжский леспроект»: [читать...] — 1 января 2022 года Рослесинфорг стал главным федеральным лесоус­троителем страны — единственной организацией, которая может проводить плановое лесоустройство на землях лесного фонда в соответствии с единым планом, утвержденным Рослесхозом. 2022-й запомнится мне как год больших перемен: лесоустройство вернулось на государственный уровень. В связи с этим у нас значительно увеличился объем полевых работ, а также площадь дистанционного мониторинга. Весь год происходила трансформация лесной отрасли «в цифру». В 2023 году она будет продолжена: 1 марта вступит в силу новая лесоустроительная инструкция, которая ускорит процессы по проектированию лесов. 2022 год научил нас, что всегда нужно быть готовым к изменениям, уметь адаптироваться и двигаться дальше. На 2023 год у нас большие планы. Специалисты Поволжского леспроекта проведут таксацию лесов в Иркутской области — это около 1,5 млн га, в Свердловской области в рамках ГИЛ обследуют почти 3 млн га. Также работы запланированы в других регионах страны, в том числе в Нижегородской области и Республике Татарстан.



Ключевым событием в производстве легковых автомобилей в Нижнем Новгороде стал уход германского концерна Volkswagen: компания прекратила контрактную сборку VW и Skoda на конвейере Горьковского автозавода. На ГАЗе пообещали решить задачу по загрузке этих производственных мощностей, сохранив кадровый потенциал. При этом находящийся под санкциями США автозавод заранее сосредоточился на импортозамещении, запустив в мае литейный завод с инвестициями 4,7 млрд руб. с участием Фонда развития промышленности. Производство позволяет выпускать чугунное литье для двигателей и автокомпонентов для локализации собственного легкого дизельного двигателя, железнодорожного машиностроения и нефтегазовой сферы. В апреле ГАЗ провел День поставщика, где представил более сотни нижегородских предприятий свои предложения по расширению сотрудничества в рамках программы импортозамещения, а в августе продемонстрировал на выставке MIMS Automobility Moscow 2022 более 50 образцов собственной компонентной продукции.

Производство восьмицилиндровых V-образных двигателей, выпускавшихся с 1963 го по 2021 год, возобновил Заволжский моторный завод группы Sollers. На рынке вновь возник спрос на нашу линейку двигателей V 8 — как для новых автобусов, так и для вторичного рынка запасных частей. Мы видим четкую потребность рынка в данном двигателе на ближайшие несколько лет», — подчерк­нул директор заволжского филиала ООО УАЗ Ильнур Сахабиев. Кроме того, завод спецавтомобилей «Нижегородец» запустил сборку малотоннажных грузовиков китайского автопроизводителя JAC под российскими брендами «Атлант» и «Арго». Эти машины пришли на смену ушедшему с российского рынка Ford Transit.

Ситуация на рынке остается сложной, но тем не менее в автопроме есть новые перспективы, полагают аналитики Kept. «Некоторые компании уже объявили о планах в ближайшее время выйти на самообеспечение по важнейшим элементам. ГАЗ нацелен полностью локализовать легкий дизельный двигатель на мощностях нижегородского литейного завода, а также уже приступил к серийному производству автомобиля нового поколения „Соболь NN“», — подчеркивают эксперты в годовом отчете. Они ожидают более тесного сотрудничества между российскими, китайскими, индийскими и иранскими предприятиями автопрома, в том числе в сегментах грузового и спецтранспорта. Кроме того, импортозамещение поддержит госфинансирование в рамках программы выпуска универсальных автокомпонентов за 30 млрд руб. Еще одним ключевым инструментом господдержки отраслевые аналитики называют запуск механизма проектного финансирования малых и средних производителей комплектующих.

«Для восстановления автопрома необходимо целевое финансирование. Нужно выделить предприятиям порядка 320 млрд руб. из федерального бюджета под низкие проценты на пять лет для создания автокомпонентной отрасли, по крайней мере для организации механической обработки деталей. Конечно, микроэлектронику и навигационное оборудование так быстро заместить невозможно, но с точки зрения производства „железа“ предприятия могут стать полностью независимыми», — считает Александр Аносов.

Над импортозамещением активно работают и судостроители. Крупнейшая нижегородская верфь «Красное Сормово» постепенно переходит с германского оборудования на китайские и российские аналоги. В частности, это касается винторулевых колонок, рассказал Guide генеральный директор судостроительного завода Михаил Першин. Потенциальным поставщиком «Красного Сормова» станет Невский судостроительно-судоремонтный завод ОСК, который уже испытал российскую рулевую колонку ДРК1200М для сухогруза проекта RSD59.

Как отмечают эксперты Kept, сейчас ОСК выступает основным центром импортазамещения в российском судостроении, а «Красное Сормово» и АО «Лотос» стали главными «локомотивами» в этом направлении. Кроме замены винторулевых колонок на RSD59 монтируют российские козловые краны и швартовые лебедки вместо турецких, а на краболовах серии КСП01 появится котельное оборудование ООО СССР.

Еще одним направлением стало импортозамещение электронных компонентов. Над этим активно работает созданный в регионе при правительстве Центр импорта и импортозамещения. А ООО «Прано Групп» инвестирует в создание технопарка микроэлектроники «Волга» на Бору 1,5 млрд руб. Ожидается, что его резиденты займутся созданием электронных компонентов для промышленности. Проект поддержит Минпромторг РФ субсидиями из федерального бюджета.

Впрочем, собеседники Guide на предприятиях отмечают, что значительную часть оборудования заменить пока не удается: российских аналогов некоторым ключевым комплектующим нет, и многие инвестпроекты придется отложить на время поиска замены. Поэтому многие заводы поставляют такие детали по схеме «серого импорта» через посредников в Азии и других странах.

Заводам — рабочих

Другой важной задачей промышленности стала подготовка кадров: дефицит персонала правительство области оценивает в 12–15 тыс. человек, похожую оценку дают в НАПП. Особенно остро ситуация обстоит в оборонном комплексе в связи с существенным ростом гособоронзаказа. «В ОПК наиболее востребованы квалифицированные рабочие кадры: комплектовщики, контролеры, лаборанты, машинисты, монтажники, слесари, станочники широкого профиля, токари, фрезеровщики, электромонтеры, швеи и так далее. Также требуются инженеры, технологи, конструкторы», — отмечают в минпромторге Нижегородской области. Сейчас работодатели заявили в региональную службу занятости 52 тыс. вакансий, годом ранее потребность оценивалась в 59 тыс. человек. В общей сложнос­ти в кадрах нуждаются 189 нижегородских заводов и предприятий: ГАЗ, оборонные заводы — имени Свердлова, «Буревестник», «Сокол», радио­электронный НИТЕЛ, швейные фабрики и другие предприятия.

Чтобы решить кадровую задачу, правительство Нижегородской области совместно с НАПП и руководством заводов выработали новый подход к подготовке и набору специалистов. «Уже создана региональная стратегия развития кадрового потенциала, а в Кулебаках, Навашине и Выксе отрабатывается программа подготовки кадров. В 2022 году НАПП совместно с муниципальными властями провели более 30 встреч с руководителями техникумов, чтобы понимать потребности заводов, объединять предприятия и образовательные учреждения. При этом необходимо вовлекать в этот процесс вузы, переходить от Болонской системы образования к специалитету. Потому что бакалавр — это недоподготовленный специалист, а шесть лет магистратуры — слишком долгий срок обучения», — отмечает Александр Аносов из НАПП.

Новые меры для решения кадрового вопроса разрабатывают и нижегородские вузы. В Нижегородском государственном техническом университете им. Р. Е. Алексеева и Нижегородском госуниверситете им. Н. И. Лобачевского в рамках федерального проекта созданы Передовые инженерные школы. Кроме того, вместе с руководством Приволжского федерального округа и Нижегородской области вузы обсуждают изменения контрольных цифр приема, чтобы снизить проходной балл при поступлении на инженерные специальности. Также ведется работа над увеличением числа бюджетных мест.

Роман Рыскаль