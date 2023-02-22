В Башкирии с 2024 года МРОТ вырастет до 23,3 тыс. рублей

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5%. В Башкирии с учетом районного коэффициента в 15% зарплата работников бюджетной сферы составит 22 128 руб., для сотрудников внебюджетного сектора, с учетом регионального коэффициента в 5,7% сумма составит 23 389 руб. Об этом сообщает министерство семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии.

Сейчас минимальная заработная плата в Башкирии составляет 19 743 руб. для внебюджетной сферы и 18 678 руб. – для работников бюджетной сферы.

Карина Мамаева

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