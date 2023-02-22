Обучение за счет работодателя и полис ДМС жители Ижевска считают важной частью компенсационного пакета

В столице Удмуртии 41% опрошенных жителей считают самой важной составляющей компенсационного пакета возможность обучаться и повышать квалификацию за счет компании, сообщает пресс-служба SuperJob. На втором месте по востребованности оказался оплачиваемый полис добровольного медицинского страхования — 35%, а компенсация питания привлекает 3 из 10 ижевчан.

Еще 26% респондентов интересуют льготные путевки, оплачиваемый фитнес — 23%, служебный транспорт и дополнительные дни к отпускам — 18%. Беспроцентная ссуда и компенсация расходов на общественный транспорт интересует 15% и 13% опрошенных соответственно.

Отмечается, что старшее поколение чаще выбирает полисы ДМС, предоставление ссуд и служебный транспорт, а молодежь — обучение за счет работодателя.