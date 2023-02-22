УФАС запретило директору юрфирмы присваивать авторство закона о банкротстве

Управление ФАС России по Челябинской области обнаружило признаки недобросовестной конкуренции в деятельности ООО «Юридическая компания Курилина „Квадрат“». На сайте организации распространялась некорректная информация о том, что директор является одним из авторов действующего федерального закона «О банкротстве», сообщает антимонопольное ведомство.

В Челябинском УФАС отмечают, что отсутствуют какие-либо подтверждения того, что директор компании – автор закона о банкротстве, а также о наличии у него права законодательной инициативы. При этом в ведомстве отмечают, что руководитель действительно ведет активную деятельность по обсуждению положений этого закона и информированию широкой общественности об особенностях процедуры банкротства.

Кроме того, на недобросовестную конкуренцию указывают такие сведения на сайте как, «команда Курилина – это не просто лучшие специалисты в своих областях юридической науки», «юридическая компания Курилина «Квадрат» - лидер рынка личных банкротств на Урале». Объективных подтверждений заявленных преимуществ фирма Челябинскому УФАС не представила. Также в антимонопольный орган на «Квадрат» пожаловалась другая компания, указав, что ее клиент получил письмо от конкурентов с сообщением о «ряде недоработок» в его деле.

В результате Челябинское УФАС выдало предупреждение ООО Юридическая компания Курилина „Квадрат“» с требованием удалить или заменить некорректные сведения, а направленно клиенту другой фирмы письмо – отозвать. В случае неисполнения будет возбуждено дело о недобросовестной конкуренции.