Переславским патрульным введут региональную доплату

Сотрудникам отдельного взвода патрульном-постовой службы полиции ОМВД по Переславлю-Залесскому будет введена региональная доплата. Соответствующие поправки вносятся в региональный закон о бюджете на 2023 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ОГИБДД Переславля Фото: ОГИБДД Переславля

О проблемах патрульно-постовой службы в Переславле-Залесском во время отчета перед областной думой говорил начальник УМВД по Ярославской области Алексей Школкин. По его словам, патрульные из Переславля из-за низких зарплат переезжают на работу в соседнее Подмосковье.

Глава ярославской полиции сообщил, что обратился к губернатору с предложением ввести региональную доплату для переславских патрульных. Теперь вопрос решен. Деньги им будут выделяться в качестве специального межбюджетного трансферта через администрацию Переславского городского округа. Размер ежемесячной выплаты для начальствующего состава ППС Переславля составит 10 тыс. руб., для младшего начальствующего состава - 20 тыс. руб.

Андрей Иванов