Украинская федерация футбола заподозрила воронежский «Факел» в договорных матчах на зимних сборах

Воронежский футбольный клуб «Факел» мог участвовать в договорных матчах на зимних тренировочных сборах, считает Украинская ассоциация футбола (УАФ). Организация заявила, что в 2023 году в Турции и Кипре могло пройти несколько более 30 игр «с высокой вероятностью манипуляций».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, председатель комитета по этике и честной игре УАФ Франческо Баранка рассказал, что «Факел» является «участником значительного количества подозрительных матчей». По словам спортивного функционера, в клубе играет украинский футболист, который был дисквалифицирован в Украине за договорные матчи и сейчас ждет очередной дисквалификации. «Можем констатировать, что футбольные мошенники из Украины переезжают в Россию», — заявил господин Баранка.

Он также отметил, что зачастую договорные матчи «организуются очень быстро, не анонсируются и проводятся за закрытыми дверями, а единственными зрителями являются агенты (они часто участвуют в схеме манипуляций) и беттинговые скауты». Последние, по его словам, являются необходимой частью манипуляций, «потому что дают возможность делать ставки по всему миру на матчи без какой-либо спортивной ценности». «Можно говорить с высокой долей вероятности, что в этом году во многих матчах ключом к манипуляциям могли быть арбитры», — добавил Франческо Баранка.

В пресс-службе «Факела» назвали заявление УАФ бредом, который не заслуживает серьезного обсуждения.

В 2022 году воронежский клуб впервые за 21 год вышел в Российскую премьер-лигу. По итогам первой части чемпионата клуб занимает 13-е место из 16 и располагается в зоне стыковых матчей. За время зимнего перерыва в чемпионате «Факел» расстался с защитниками Асланом Дашаевым и Евгением Шляковым, а также полузащитниками Олегом Дмитриевым и Алиханом Шалаевым. Взамен клуб подписал контракт с нападающим Евгением Марковым и взял в аренду трех полузащитников — Вячеслава Якимова из «Краснодара», алжирцев Реду Рабеи и Мохамеда Брахими из болгарского «Ботева».

Сейчас «Факел» завершает третий зимний сбор в Турции и готовится 3 марта принять дома «Химки» в рамках 18-го тура РПЛ. Подмосковный клуб находится на 15-м месте.

Александр Прытков

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