Долг предприятий ЖКХ Бакала за электроэнергию превысил 300 млн рублей

На 1 января совокупный долг предприятий ЖКХ и организаций Бакала за электроэнергию превысил 300 млн руб. Наибольшая задолженность у администрации города — 145,6 млн руб., МУП «Горэлектросеть» (92,2 млн руб.) и МУП «Водоканал-Сервис» (47,8 млн руб.). Об этом сообщают в пресс-службе «Уралэнергосбыта».

В число неплательщиков также вошли ООО «Водоотведение» (8 млн руб.), МУП «Теплосервис» (8 млн руб.) МУП «УКЖКХ г. Бакала» (6,4 млн руб.) и «Нефтехимавтоматика-С» (13 млн руб.). В «Уралэнергосбыте» отмечают, что переговоры с главой Бакала по ситуации с задолженностью не помогли решить проблему. По их словам, мэр города и руководители предприятий в качестве главных причин неплатежей за энергию называют неоплату самого населения и недостаточность тарифа.

«Однако экспертная оценка, проведенная гарантирующим поставщиком в 2022 году, показала, что тариф достаточен для эффективной деятельности предприятий. По опыту ресурсоснабжающих компаний 90% населения своевременно оплачивают услуги ЖКХ, это значит корень проблемы лежит в другой плоскости», — поясняют в «Уралэнергосбыте». В компании заявляют о необходимости вмешательства в ситуацию правительства региона и регулирующих органов.

Представители гарантирующего поставщика добавляют, что намерены подать в суд заявление о банкротстве Бакальского водоканала (МУП «Водоканал»), который все полтора года своей работы не платил за энергоресурсы и задолжал 39 млн руб.