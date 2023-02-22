В Екатеринбурге скончался директор «Свердловскавтодора» Владимир Тюменцев

Директор компании «Свердловскавтодор» (подрядчик дорожных работ в Свердловской области) Владимир Тюменцев скончался в Екатеринбурге, сообщает со ссылкой на источник Е1.ru. В компании информацию не комментируют.

Владимир Тюменцев возглавлял компанию с июля 2016 года. Ранее занимал пост директора «Тагилдорстроя». До приезда в Нижний Тагил Владимир Тюменцев 18 лет проработал в Новоуральске в сфере городского хозяйства

АО «Свердловскавтодор» — одно из крупных дорожных предприятий в Свердловской области. Предприятие работает с 1921 года. Сейчас по договорам с госзаказчиками содержит 100% проходящих по территории Свердловской области федеральных дорог протяженностью 626 км.

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