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Глава Удмуртии прокомментировал обращение президента России к Федеральному собранию

Сила России заключается в единстве усилий общества, бизнеса и государства, отметил в Telegram глава Удмуртии Александр Бречалов. Такое заявление руководитель региона сделал по итогу послания президента страны Владимира Путина Федеральному собранию.

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В своей речи президент сделал акцент на внедрении государственного фонда для персональной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. Как отметил господин Бречалова, данное решение позволит систематизировать работу по адресной поддержке, формат которой изначально выбрали в Удмуртии.


Еще один важный момент в обращении президента, который отметил глава региона, — программа строительства льготного арендного жилья для специалистов, создающих оборонный щит страны. «Инструмент нужный и важный — объемы производства оборонных предприятий в республике увеличились на 25%, льготное жилье — помощь в решении кадровых вопросов»,— отметил Александр Бречалов.

В отрасли экономики по поручению Владимира Путина также планируется расширить промышленную ипотеку, которую теперь можно будет взять на строительство или модернизацию производственных площадей, а также сократить налоги на прибыль компаниям при закупке отечественных IT-решений.

Для жителей МРОТ дополнительно проиндексируют на 10% с 1 января 2024 года и увеличат размер социального налогового вычета по расходам, а также застрахованную государством сумму добровольных пенсионных накоплений до 2,8 млн руб.

«Продолжить программу бесплатной газификации. Она востребована в нашей республике. С ее старта прошлой весной мы получили 33 тыс. заявок и обеспечили возможность подключится к газу 20 тыс. домовладениям»,— отметил глава Удмуртии.

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