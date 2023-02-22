Челябинский губернатор пообещал разобраться с изъятием детей из семьи погибшего на СВО

В Челябинске органы опеки изъяли двух детей у вдовы погибшего на спецоперации. Вернуть их обратно удалось только после вмешательства руководства региона вечером 21 февраля.

«Спасибо всем, кто написал мне об этой ситуации. Сразу отреагировали, подключились. Уже сегодня дети будут возвращены матери. Отдельно разберусь, почему это произошло. Сделаем выводы»,– написал губернатор Алексей Текслер вечером 21 февраля на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Информация об изъятии девочек пяти и семи лет из семьи появилась в telegram-канале «Семья права!». Репост сообщения сделала уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова, подключившаяся к решению проблемы. Сообщалось, что 20 февраля из дома на улице Зальцмана, где дети находились под присмотром родной бабушки «группа захвата» забрала девочек и поместила в социальное учреждение. Отец детей, бывший хоккеист Александр Подставкин, в конце декабре погиб на СВО. «Мама девочек Виктория Подставкина и их крестная мать Евгения второй день безрезультатно бегают между опекой и приютом, пытаясь вернуть детей. Опека выдвигает разные нелепые сведения: справку-характеристику с работы, справки из нарко- и психдиспансеров»,– говорится в сообщении.

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт также прокомментировала ситуацию. «Мы получили совершенно обоснованное обращение со стороны семьи, начали разбираться в истории коллегиально. Ситуация оказалась неоднозначной, подробности по этическим соображениям раскрывать не буду. Но очевидно, что органам опеки нужно было более тщательно отработать соцпаспорт семьи и не предпринимать поспешных мер»,– написала госпожа Гехт на своей странице «ВКонтакте». По ее словам, после возвращения детей домой, семья получит персонального куратора. Первый вице-губернатор отметила, что «подобные прецеденты» указывают нам «пробелы в работе системы». «Наша главная задача – максимально совершенствовать взаимодействие ведомств, оперативно и детально разбираться в каждом обращении, чтобы семьи получали реальную помощь и поддержку», – заявила Ирина Гехт.