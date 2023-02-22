Военный водитель из Свердловской области погиб на спецоперации в ЛНР

В ходе специальной военной операции в Луганской народной республике (ЛНР) погиб 44-летний водитель Евгений Сащиков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сухого Лога (Свердловская область). На спецоперацию мужчина отправился добровольцем после того, как мобилизовали его сына. Мужчина служил водителем в Новоайдарском районе. 7 февраля в боевую машину попала ракета, в результате чего уралец скончался.

Евгений Сащиков родился в Иркутской области, однако в детстве переехал в Сухой Лог, где сначала окончил школу №7, а затем получил профессию электрика в местном профессионально-техническом училище. Затем работал дальнобойщиком.

Прощание с Евгением Сащиковым состоится 23 февраля с 10:00 до 11:00 часов в ДК «Кристалл».

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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