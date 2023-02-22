«Автомобилист» проведет домашний матч с «Салаватом Юлаевым»

В среду, 22 февраля, в рамках регулярного чемпионата КХЛ хоккейный клуб «Автомобилист» проведет четвертый матч с ХК «Салават Юлаев» (Уфа). Игра начнется в 19:00 (екб) в КРК «Уралец».

ХК «Салават Юлаев» из 65 игр в текущем сезоне КХЛ победил в 35-ти и занимает пятое место в конференции «Восток». «Автомобилисту» по итогу прошедших трех игр ни разу не удалось победить уфимский клуб.

Предыдущая игра уральского клуба в этом сезоне была с «Адмиралом» (Владивосток). Матч завершился победой команды из Екатеринбурга со счетом 1:4. С начала сезона «ХК Автомобилист» провел 65 игр, в 36 из которых одержал победу. Уральский клуб занимает второе место в конференции «Восток» чемпионата КХЛ.

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