ТД ММК увеличивает продажи и планирует дальнейшее расширение регионов присутствия

Об этом рассказал директор компании Григорий Щуров, выступая с докладом об итогах работы ООО «Торговый дом ММК» в 2022 г. и задачах на 2023 г. на 16-й Общероссийской конференции «Региональная металлоторговля России».



Несмотря на очевидные сложности, вызванные экономическими санкциями против России, снижением спроса и цен на металлопродукцию, в 2022 г. ТД ММК сумел адаптироваться под новые условия рынка, увеличив продажи на 3,2 % процента, а свою долю на рынке с 9,6 до 11 %.

В числе факторов роста, отметил Григорий Щуров: расширение территории присутствия, улучшение сервиса и увеличение продаж на электронной торговой площадке. В 2022 г. ТД ММК открыл три новых обособленных подразделения в Оренбурге, Кургане и Астрахани, а также четыре розничных склада в Магнитогорске, Уфе, Сибае и Москве. В планах открытие ещё 14 новых складов. Развитие розничных продаж, помимо расширения географии присутствия и получения дополнительной прибыли, дает возможность клиентам ускорить и облегчить процесс покупки.

В 2022 году практически удвоил продажи корпоративный маркетплейс Группы ПАО «ММК» – с 16,8 тыс. тонн до 30,5 тыс. тонн. Количество зарегистрированных клиентов превысило пять тысяч. Следующий этап развития маркетплейса предполагает интеграцию его с другими интернет-магазинами, разработку мобильного приложения, а также предоставление клиентам возможности онлайн-оформления кредита или банковской гарантии и новых способов оплаты (система быстрых платежей, QR-коды). Помимо собственной ЭТП компания начала продажи метизной продукции на маркетплейсе «ОЗОН», представленный там сортамент планируется расширять.

Директор ООО «Торговый дом ММК» Григорий Щуров отметил: «Торговый дом прорабатывает проекты, направленные на развитие сервиса, мы хотим предоставить клиенту возможность купить всё в одном месте. Компания продолжает диверсифицировать продуктовую линейку и расширять производственные мощности для переработки металлопроката и изготовления продукции на площадках Торгового дома. Уже реализован проект по перевалке, призванный оптимизировать транспортную и складскую логистику ТД ММК, а также обеспечить доставку до конечного клиента. Внедряется комплекс мероприятий, направленных на сокращение времени погрузки металла в автотранспорт. Еще одно перспективное направление – организация логистических центров».

Среди задач компании на 2023 г. Григорий Щуров назвал открытие новых розничных и складских площадок, что позволит увеличить в наступившем году продажи на 10 % по сравнению с 2022 г., а к 2025 г. на 35 % к уровню 2023 г. Этих целей невозможно достичь без расширения регионов присутствия и увеличения количества клиентов. В 2023 г. ТД ММК планирует открыть два новых подразделения, а к 2025 г. их число будет доведено до 42.

Усилия ММК по развитию розничных продаж в прошлом году были отмечены победами в престижных конкурсах. В январе 2023 года электронная торговая площадка ММК стала лауреатом престижного IT конкурса «Проект года», организованного Global CIO в номинации «Лучшее отраслевое решение» в категории «Металлургия/непрерывное производство/горная промышленность». По итогам конкурса Российского союза поставщиков металлопродукции ТД ММК был признан лучшей федеральной сбытовой сетью среди металлургических компаний, в числе лучших были также отмечены металлобазы и СМЦ компании.