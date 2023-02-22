В Татарстане возбудили дело из-за махинации с грантом

По требованию прокуратуры Татарстана возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) из-за хищении средств национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Согласно результатам проверки прокуратуры, в 2019-2021 годах руководитель одного из сельхозпредприятий «представил в региональный минсельхоз заведомо недостоверные сведения о приобретенном оборудовании для сельскохозяйственных нужд». В результате грантополучатель «обманом похитил из федерального бюджета более 860 тыс. руб».

Средства выделялись по программе «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"