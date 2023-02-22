Что за цемент без госконтроля

Ссылаясь на опыт последствий землетрясения в Турции, российские цементники через РСПП лоббируют возвращение существовавшего до пандемии госконтроля за качеством реализуемого на рынке цемента. Игроки настаивают, что стало больше фальсифицированной продукции и спрос у крупных производителей снижается. Однако для минимизации ущерба от возможных стихийных бедствий только контроля за качеством стройматериалов будет недостаточно. В России, например, до сих пор действую устаревшие карты сейсмической опасности, составленные почти 30 лет назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) совместно с Торгово-промышленной палатой (ТПП) планирует обратиться в правительство для восстановления госконтроля и надзора в сфере за обращением продукции, используемой в том числе в стройиндустрии. Об этом говорится в имеющемся у “Ъ” письме, разосланном членам комитета РСПП по промышленной политике и техническому регулированию.

Возвращение госконтроля должно коснуться в большей степени производства цемента, уточнили “Ъ” в «Союзцементе», объединяющем компании, на чью долю приходится 80% всей выпускаемой продукции. В РСПП и ТПП на вопросы “Ъ” оперативно не ответили. В Минпромторге заявили “Ъ”, что вместе с Минстроем и Росстандартом поддерживают госконтроль и надзор за оборотом отдельных стройматериалов. Однако в Минэкономики считают, что это приведет к росту административной нагрузки на бизнес.

В 2017–2020 годах проверки цемента в точках сбыта продукции осуществлялись Росстандартом, но с началом пандемии на это был наложен мораторий в рамках упрощения работы бизнеса в кризис. В 2021 году вступили в силу изменения в закон о госнадзоре, прекратив полномочия ведомства по контролю за оборотом отдельных видов стройматериалов, включая цемент. В «Союзцементе» поясняют, что сейчас контролирующий орган на рынке не определен, хотя выборочные проверки могут осуществляться органами обязательной сертификации, проводящими лабораторные исследования продукции.

«Союзцемент» выступает за возврат прежнего контроля, ссылаясь на последствия разрушительного землетрясения в Турции, где пострадали 42 тыс. объектов, построенных в основном без надлежащей проверки использованных стройматериалов. В «Цемросе» (ранее «Евроцемент») также считают необходимым жесткий контроль.

Но проблема не только в качестве стройматериалов, говорят эксперты. В России, например, до сих пор нет актуальных карт сейсмической опасности, подчеркивает президент координационного совета ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве» Михаил Богданов. «Сейчас используются комплекты, разработанные в 1990-х годах, хотя в других странах они обновляются каждые 20–25 лет по мере появления новых данных»,— поясняет он. По словам господина Богданова, новый комплект карт передан в ноябре 2022 года в Минстрой, где его рассматривают. В РФ, уточняет эксперт, есть районы, похожие по сейсмичности с Восточно-Анатолийским разломом, где был эпицентр последнего землетрясения в Турции: «В нашей стране, например, можно отметить Главный Саянский разлом, недалеко от которого находится Красноярск».

Впрочем, крупные производители выступают за возвращение госконтроля за качеством цемента в большой степени из-за роста фальсификата на рынке, что приводит к снижению спроса на их продукцию. По данным, представленным РСПП, объем такого цемента составляет 3,16 млн тонн, сухих строительных смесей — 4 млн тонн. По подсчетам СМПРО, в 2022 году в стране выпущено в целом 60,8 млн тонн, что всего на 1,2% больше год к году.

Но исполнительный директор СМПРО Евгений Высоцкий считает, что долю контрафакта подсчитать сложно: «Как раз для этого и нужен контроль качества». Акционер стройкомпании Vira Александр Савельев допускает, что доля контрафактного цемента может достигать 25% от объема рынка. В «Цемросе» беспокоятся, что из-за роста фальсификата снижается потребление цемента, производимого крупными компаниями, падение спроса на их продукцию может составить 10–20%.

Эксперт комиссии по вопросам индустрии стройматериалов и технологий при Минстрое Владислав Ткаченко соглашается, что отсутствие госнадзора несет высокие риски, могущие привести к разрушению зданий, конструкций, авариям, затоплениям и пожарам. Возврат к госконтролю несколько увеличит затраты застройщиков, но в данном случае это второстепенный момент, добавляет эксперт. Президент ГК «Основа» Александр Ручьев считает, что в этом случае принципиально расходы застройщиков не увеличатся, так как речь идет о возврате к стандартам, действовавшим до 2021 года.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова, Халиль Аминов