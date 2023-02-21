Стрелку отправили на конкурс

Принадлежащее министерству транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области ООО «СГЭТ» начало поиски подрядчика, который займется реконструкцией транспортной развязки на пересечении проспекта имени 50 лет Октября, улиц Тракторной и Большой Горной. На работы в рамках первого этапа исполнителю отводят год, стоимость работ заказчик оценил в 1,57 млрд руб. Проведение работ предполагает закрытие трамвайного маршрута № 3. Эксперты считают, что проведение работ в рамках строительства скоростного трамвая в городе может вызвать транспортные сложности в Ленинском районе, однако к коллапсу не ­приведет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Чижов, Коммерсантъ Фото: Игорь Чижов, Коммерсантъ

В Саратове объявлен конкурс по поиску подрядчика, который зай­мется реконструкцией транспортной развязки на пересечении проспекта имени 50 лет Октября, улиц Тракторной и Большой Горной. Соответствующее извещение опубликовано в системе «Госзакупки». Заказчиком работ выступает принадлежащее министерству транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области ООО «СГЭТ».

Первый этап работ в рамках контракта будет включать изъятие земельных участков, снос находящихся на них построек и зеленых насаждений, переустройство коммуникаций, реконструкцию автодорожного путепровода с трамвайным полотном над железнодорожными путями; строительство подпорных стен, лестничного схода, местных проездов, съездов, перенос тяговой трансформаторной подстанции, устройство акустических экранов.

Из документов следует, что при выполнении работ движение транспортных средств будет осуществляться по существующему путепроводу проспект 50 лет Октября — Б.Горная, улице Тракторной и Мурманскому проезду. «Движение по трамвайному маршруту № 3 закрывается»,— сказано в документах.

Второй этап предусматривает строительство автомобильной транспортной развязки. Его разобьют на девять очередей: первые предусматривают строительство объездных дорог, съездов, реконструкцию путепровода по направлению Большой Горной — проспекта 50 лет Октября, пешеходного путепровода, тоннеля под улицей Тракторной, начиная с шестой очереди будет проводиться благоустройство бульвара и велодорожки на проспекте 50 лет Октября, строительство подземного перехода под проспектом.

На реализацию первого этапа предусмотрен год, на второй — два года.

Начальная стоимость контракта составляет 1,57 млрд руб., срок исполнения — до 30 ноября 2024 года.

На прошлой неделе в Саратове подвели итоги конкурса на реконструкцию трамвайной линии № 9, который был объявлен ООО «СГЭТ» в конце января. Контракт на 2,72 млрд руб. достался ООО «Фракджет-Строй», зарегистрированному в Москве.

Генеральный директор ООО «Фракджет-строй» Дмитрий Колосов заверил „Ъ“, что у организации есть необходимые мощности и компетенции для исполнения проекта. Компания входит в строительный холдинг «К1», который обладает компетенциями в сфере проектирования, строительства, эксплуатации и финансирования объектов. В холдинге числится более 4 тыс. человек и 1 ед. техники. «В компании был сформирован отдельный блок специалистов, имеющих опыт реализации подобных проектов в Москве и Санкт-Петербурге. Силами этого блока мы планируем работать в родном городе»,— уточнил господин Колосов.

Подрядчику предстоит реконструировать пять тяговых подстанций, уложить новые трамвайные рельсы, проложить кабельные линии и контактную сеть на участке от Детского парка до остановки «Завод зуборезных станков». Работы требуется завершить к концу года. Маршрут № 9 вместе с маршрутами №№ 6, 8 и 3 должен стать частью скоростной трамвайной линии города.

Строительство скоростного трамвая в Саратове планировали начать осенью 2022 года, но конкурс объявили только в начале этого.

В октябре прошлого года спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал завершить весь проект за два года — к концу 2025 года. Изначально проект был рассчитан на четыре года. После этого губернатор Роман Бусаргин поручил создать двухлетний график реализации проекта. Из информации, распространенной пресс-службой губернатора, стало известно, что Саратов заключил концессионное соглашение о передаче городского трамвая в ООО «СГЭТ», учредителем которого является региональное правительство. Господин Бусаргин назвал это условие обязательным для начала строительства скоростного трамвая. Тогда же сообщалось, что проект маршрута № 9 будет готов к 30 ноября, № 6 и № 8 — к 15 декабря, № 3 — до конца года.

Строительство скоростной трамвайной линии было предусмот­рено Генеральным планом Саратова от 2008 года, впервые этот вид сообщения был упомянут в городских газетах в 1960-х годах. Согласно презентации предпроекта, первый этап должен был затронуть модернизацию трамвайного маршрута № 3, который связывает центр города и Ленинский район, второй — трамвая № 11 (центр — поселок Солнечный), третий — № 8 и № 9 (центр — Заводской район). Скорость трамвайных маршрутов предполагалось увеличить с 13–14 км/ч до 30 км/ч, а также сократить количество остановок. В 2021 году стоимость всего проекта оценивалась в 5,97 млрд руб.

Депутат Саратовской гордумы Виктор Марков считает, что транспортных трудностей областному центру в связи со строительством скоростного трамвая не избежать, но коллапса не будет. «Пару лет назад рассматривался проект по одновременному перекрытию путепровода на „Стрелке“ и демонтажу и строительству заново путепровода для трамваев. Вот тогда то самое слово, которое вы сказали, подходило. Мы, комиссия по безопасности дорожного движения, несколько раз собирались и задавали вопросы проектировщикам. Они предлагали, в том числе, демонтаж трамвайной линии от моста вдоль территории МВД — его должны были асфальтировать и пускать по нему автобусы. Рассмат­ривалась возможность запуска дополнительных электричек из Ленинского в центр. Но все равно возникали большие сомнения, что мы сумеем сохранить связь Ленинского района с остальными»,— отметил господин Марков.

Он предположил, что если проводить работы на объектах по отдельности, то транспортные сложности возникнут, но не приведут к коллапсу. В пример он привел ремонт Трофимовского моста и моста через Глебучев овраг, в связи с закрытием которых прогнозировались сложности на дорогах, однако «ничего, ­пережили».

Депутат отметил, что если в городе действительно появится скоростной трамвай, который предусматривает сокращение количества остановок и отсутствие пересечений с другими транспортными потоками, в том числе пешеходными, то это может вызвать недовольство жителей. «Думаю, однозначно улучшится материально-техническая основа: новые пути, новая контактная сеть, новый состав; но если эти чудо-трамваи будут мимо пассажиров пролетать, то после возмущений горожан все вернется на круги своя. Новую технику запряжем нашей обычной лошадкой — на 15 минут попозже приедем, но зато с комфортом»,— резюмировал эксперт.

Марина Ковалева