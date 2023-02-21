Петербургский суд не пустил в Испанию осужденного на 14 лет наркодилера Санчеса

Городской суд Санкт-Петербурга отказал в представлении, поданном замдиректора ФСИН, о передаче Королевству Испания осужденного на 14 лет за контрабанду наркотиков Санчеса Альфонсо Фернандо Монтойи для дальнейшего отбывания наказания. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщила объединенная пресс-службе судов города.

Су, мотивируя решение, указал, что осужденный Санчес является главным свидетелем по двум другим уголовным делам, расследование которых еще не было завершено, и его передача может нанести ущерб интересам государства.

«При таких обстоятельствах, сказал суд, имеются процессуальные препятствия для положительного решения вопроса о передаче Санчеса в Королевство Испании для дальнейшего отбывания наказания. Суд в удовлетворении представления отказал»,— говорится в сообщении.

Напомним, Монтойю Фернандо Альфонсо Санчеса вместе со его преступным боссом, Эквадором Киньонесом Франсиско Ксавьером Кортесом организовал доставку в Петербург 7 кг кокаина в тайнике на сухогрузе Baltic Autumn, следовавшего из порта города Гуаякиль (Эквадор) в РФ. В случае успеха контрабанды преступная группа планировала перевозить вещества на регулярной основе. Пресечь их деятельность удалось благодаря внедренному в группу агенту. Глава группировки сумел сбежать в Испанию, откуда его в 2020 году выдали РФ. Кортес по решениею петербургского суда получил 17 лет колонии и в настоящий момент отбывает наказание в РФ.

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