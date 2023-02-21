Ассоциация подтолкнет агломерацию

Городская дума Екатеринбурга одобрила создание ассоциации «Екатеринбургская городская агломерация». Основная цель новой организации — развитие проекта агломерации и налаживание взаимодействия входящих в нее муниципалитетов. Всего их будет 14 — Екатеринбург и ближайшие к нему города. Первый год работы исполнительного аппарата потребует бюджетных расходов в 3,5 млн руб. Депутаты от «Единой России» отметили, что создание ассоциации — это неизбежный процесс, который позволит развить агломерацию. Против проекта выступил только депутат от КПРФ Владимир Крицкий, заявивший, что это «нецелесообразная трата средств», а для развития межведомственного взаимодействия есть чиновники и губернатор.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Создание ассоциации «Екатеринбургская городская агломерация» было одним из вопросов повестки заседания гордумы Екатеринбурга 21 февраля. Как пояснил начальник департамента экономики администрации города Алексей Прядеин, некоммерческая организация займется решением вопросов по развитию муниципалитетов, вошедших в агломерацию, и координацией их сотрудничества. Пока соглашение о создании ассоциации подписали руководители Екатеринбурга и Сысерти. Предполагается, что позже перечень муниципалитетов в составе организации расширится до 14, в числе которых будут Березовский, Арамиль, Верхняя Пышма и Среднеуральск. Как отметил господин Прядеин, с предложением о создании такой ассоциации выступили главы городов в сентябре прошлого года.

Екатеринбургская агломерация подразумевает объединение Екатеринбурга и 13 его городов-спутников на основе соглашений между ними. По данным мэрии, население агломерации на 1 января 2022 года — более 2,1 млн человек. В границах агломерации, на площади менее 7% от Свердловской области, сосредоточены более 60% инвестиций, более 70% розничного товарооборота, более 80% всего вводимого в области жилья.

«Ассоциация создается для того, чтобы сформировать некий исполнительный орган, который будет координировать действия по развитию агломерации. Сегодня мы делаем это факультативно силами департамента экономики. У нас не хватает сил для того, чтобы толкать процесс достаточно быстро, чтобы он был заметным и эффективным»,— пояснил господин Прядеин. По его словам, организация будет собирать документы, передавать их в том числе правительству, согласовывать документы стратегического развития, а также курировать решения социальных, экономических и иных вопросов развития.

Предполагается, что организация будет существовать на целевые взносы участников. Смету аппарата оценили в 3,5 млн руб. в год. Расходы включат в себя аренду помещения и зарплату сотрудников.

Вопросы создания ассоциации и финансирования ее деятельности вызвали спор между депутатами. «Занимаемся абсурдом и дублированием функций уже существующих должностей. У нас есть аппарат губернатора, есть думы. Если не можете что-то “толкнуть”, придите к нам, мы соберем рабочую группу, пригласим депутатов из ближайших городов, вместе с ними бесплатно наладим процессы. Зачем мы будем нанимать каких-то непонятных людей, которые будут непонятно чем заниматься, и платить им зарплату из народных денег»,— возмутился депутат от фракции КПРФ Роман Ступников.

Депутат Владимир Крицкий («Единая Россия») отметил, что создание ассоциации и самой Екатеринбургской агломерации — это естественный и неизбежный процесс. «Хотим мы или не хотим, агломерация складывается. Длительное время она не получала развитие именно из-за такой позиции, которую высказывает господин Ступников — каждый считал себя большим начальником и тянул работу на себя. Наконец-то идет эволюционный процесс, хотят объединиться в ассоциацию»,— заявил господин Крицкий. Он предложил в «воспитательных целях» поддержать идею депутата Спутникова о создании рабочей группы. «Поручить ему один из проектов, пусть создает рабочую группу бесплатно и покажет нам всем, как нужно работать. Прежде чем молоть языков, нужно думать. 3,5 млн руб. — это не те деньги, которые нужно жалеть»,— раскритиковал господин Крицкий выступление коллеги.

Несмотря на критику со стороны Романа Спутникова, депутаты гордумы большинством голосов поддержали проект создания ассоциации и вступление в нее Екатеринбурга. За проект выступили 23 человека, против — один.

Напомним, о проекте «Большой Екатеринбург», предполагающем постепенное поглощение городов-спутников, начали говорить более 10 лет назад при губернаторе Александре Мишарине. Разработка концепции развития Екатеринбургской агломерации началась в 2018 году, когда министерство строительства Свердловской области заявило, что выделит на это 57 млн руб. В 2020 году главы 14 муниципалитетов подписали соглашение о взаимодействии для развития агломерации. Соглашение предполагает, что муниципалитеты будут совместно реализовывать проекты по развитию транспортной инфраструктуры, модернизации инженерных сетей, сооружений, промышленных и коммунальных объектов.

Катерина Якушева