Начальник Горьковской дирекции по ремонту пути РЖД задержан сотрудниками ФСБ

В Нижнем Новгороде сотрудниками ФСБ задержан начальник Горьковской дирекции по ремонту пути филиала ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Следователями регионального управления СК РФ возбуждено уголовное дело.

По данным ФСБ, с сентября 2018 года по июнь 2022 года начальник дирекции фиктивно трудоустроил близкого родственника в одно из подконтрольных структурных подразделений. В результате этого государству в лице ОАО «РЖД» нанесен ущерб в размере более 450 тыс. руб.

Андрей Репин