Сохранная грамота

Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) обязал ФГБУ Минобороны РФ «Санаторно-курортный комплекс “Сочинский”» подготовить проект работ по сохранению федерального объекта исторического наследия — зданий санатория им. Ворошилова, построенных в начале тридцатых годов прошлого века. Руководство ФГБУ возражало, ссылаясь на то, что расходы на проектные работы в сумме 128 млн руб. не предусмотрены в бюджете учреждения. Санаторий обжаловал решение суда в апелляционной инстанции. По мнению экспертов, шансы на отмену судебного акта невысоки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комплекс строений 1930-х годов спроектирован известным советским архитектором Мироном Мержановым

Фото: sanatorii-oteli.ru Комплекс строений 1930-х годов спроектирован известным советским архитектором Мироном Мержановым

Фото: sanatorii-oteli.ru

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края выиграло судебный спор с ФГБУ Минобороны РФ «Санаторно-курортный комплекс (СКК) “Сочинский”» по поводу охраны объекта исторического наследия «Санаторий Минобороны СССР им. Ворошилова, 1930-1934 гг.». Соответствующая информация размещена в картотеке Арбитражного суда Краснодарского края.

Суд обязал СКК «Сочинский» в течение 12 месяцев после вступления решения в силу разработать и представить на согласование в администрацию края научно-проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта.

В оперативном управлении ФГБУ Минобороны РФ «СКК “Сочинский”» находятся несколько здравниц в городе-курорте, в том числе санаторий «Сочинский», ранее носивший имя Ворошилова. На территории «Сочинского» размещены высотные здания, построенные в 1970-х годах, а также комплекс строений 1930-х годов, спроектированный известным советским архитектором Мироном Мержановым. Военный санаторий создавался в тот период, когда в Сочи еще не утвердился большой стиль.

Построенный Мержановым комплекс стал одним из немногочисленных образцов советского конструктивизма. Проект получил Гран-при на Парижской выставке 1937 года.

Объект исторического наследия «Санаторий им. Ворошилова» включает четыре спальных корпуса, столовую, лечебный и административный корпуса, фуникулер, фонтан, беседки, парковые скульптуры, а также курортный парк.

По данным управления охраны культурного наследия Краснодарского края, комплекс находится в удовлетворительном состоянии, но специалисты отмечают признаки обветшания зданий — протечки крыш, трещины на фасадах, коррозию металлических элементов.

В 2021 году управление направило ФГБУ «СКК “Сочинский”» предписание разработать проект охраны ансамбля зданий, однако руководство ФГБУ не согласилось с доводами управления, указав на то, что затраты на разработку проекта оцениваются в 128 млн руб., а в бюджете учреждения такая статья расходов не запланирована. Тогда управление охраны памятников обратилось в суд, который согласился с аргументами ведомства о том, что при использовании объекта культурного наследия владелец обязан безотлагательно принимать меры по предотвращению его разрушения.

В исковом заявлении управления охраны объектов культурного наследия содержалось требование разработать проект в течение шести месяцев, но Арбитражный суд Краснодарского края увеличил этот срок до двенадцати месяцев, чтобы ФГБУ имело возможность внести изменения в бюджет.

Получить комментарий руководства СКК «Сочинский» не удалось, телефон приемной директора учреждения Виктора Авершина в открытых источниках отсутствует, на запрос по электронной почте оперативный ответ не был получен. По данным арбитражного процесса, ФГБУ обжаловало решение АСКК в апелляционной инстанции, первое слушание назначено на 1 марта.

Эксперты считают маловероятной отмену решения АСКК по апелляционной жалобе СКК «Сочинский». Исполнительный директор Центра по работе с проблемными активами Ольга Анисимова напомнила о том, что за ФГБУ закреплено имущество, имеющее статус памятника федерального значения, поэтому на него возложена обязанность по обеспечению сохранности имущества. «Отсутствие финансирования не может служить основанием для отказа в исполнении обязательства. Важно, что судом первой инстанции увеличен срок на исполнение требования с 6 до 12 месяцев, поэтому ФГБУ Минобороны РФ имеет время и возможность получить финансирование. Кроме того, у ответчика есть право на обращение с заявлением о дополнительном продлении сроков исполнения решения суда», — отметила Ольга Анисимова.

Анна Перова, Краснодар