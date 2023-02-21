Из Новороссийска в Индию запустили новую грузовую морскую линию

Транспортная группа FESCO запустила новую морскую линию по транспортировке грузов из Новороссийска в Индию. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Корабли с грузом будут курсировать по маршруту Новороссийск — Амбарли — Нава-Шева — Мундра и в обратном направлении раз в две недели. Транзитное время в пути в среднем займет 25 дней. Преимущественно по линии будут транспортировать продукты питания, целлюлозу, опасные грузы, полимеры.

«Совокупный объем торговли между Россией и Индией по итогам 2022 года вырос в 4,9 раза по сравнению с 2021 годом, суммарный грузооборот составил 80,5 млн тонн»,— говорится в сообщении.

Для FESCO новое направление по Deep Sea в Индию станет третьим контейнерным сервисом.

Анастасия Донскова

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