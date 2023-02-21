С инженера не сняли вину

Как стало известно «Ъ-Юг», кассационный суд рассмотрел жалобу сотрудника ТАНТК им. Бериева Владислава Шульги на приговор по обвинению в умышленном отравлении таллием своих коллег на почве личной неприязни. В жалобе осужденный на восемь лет инженер просил отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение. В итоге кассационный суд подтвердил виновность Шульги, но счел возможным сократить ему срок лишения свободы до пяти лет и десяти месяцев.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Четвертый кассационный суд (расположен в Краснодаре) изменил приговор инженеру Владиславу Шульге, которого ранее осудили по обвинению в преднамеренном отравлении сотрудников ТАНТК им. Бериева. Рассмотрев жалобу на приговор, кассационный суд подтвердил виновность осужденного, но сократил срок лишения свободы с восьми лет до пяти лет и десяти месяцев.

Таким образом, с учетом времени содержания под домашним арестом и в СИЗО Владиславу Шульге осталось отбыть в заключении около четырех с половиной лет.

Как уточнил «Ъ-Юг» адвокат осужденного Антон Гайдаржи, в жалобе Владислав Шульга просил отменить обвинительный приговор и отправить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции (Таганрогский городской суд). По словам адвоката, мотивировочную часть решения об уменьшении срока наказания для Шульги кассационный суд не огласил, она будет опубликована позже.

Напомним, в 2021 году Таганрогский городской суд признал инженера-конструктора Владислава Шульгу виновным в отравлении таллием 28 сотрудников ТАНТК имени Бериева. По версии обвинения, инженер отравил коллег из-за конфликтных отношений с некоторыми из них, подмешав ядовитый металл в емкость с питьевой водой общего пользования. По ходу судебного процесса инженер заявил, что не признает вину, и просил оправдать его.

О массовом отравлении сотрудников ТАНТК стало известно в конце 2017 года. Тогда работники нескольких отделов начали жаловаться на нарушения сна, боли в животе, выпадение волос и онемение конечностей. Больше всех пострадал замначальника отдела радиоэлектронного оборудования серийного конструкторского бюро Константин Колесников. У него первого диагностировали отравление таллием — предельно допустимая концентрация металла в крови инженера была превышена в 150 раз. Вскоре превышение уровня таллия в организме было обнаружено у еще 27 человек.

В ходе следствия было установлено, что наиболее вероятным источником заражения стала бутилированная вода, которой пользовались сотрудники авиазавода. Некоторые потерпевшие с этим не соглашались, отмечая, что воду из одного источника пили все работники, а отравилась только половина из них. Однако в приговоре судья отметил, что последствия употребления воды с таллием могут быть разными в зависимости от особенностей организма каждого человека.

Весной 2018 года подозреваемым в деле об отравлении стал инженер предприятия Владислав Шульга.

Сначала он дал признательные показания, однако потом отказался от них, заявив, что оговорил себя под давлением оперативников и многократно судимого соседа по камере в СИЗО.

В итоге Таганрогский городской суд согласился с обвинением и приговорил Владислава Шульгу к восьми годам колонии общего режима по статьям об умышленном причинении тяжкого и среднего вреда здоровью. От наказания за причинение легкого вреда здоровью подсудимый был освобожден из-за истечения сроков давности.

Ранее осужденный пытался отменить обвинительный приговор в суде апелляционной инстанции. В жалобе, направленной в Ростовский областной суд, Владислав Шульга указывал на признательные показания, «которые давались под принуждением». Также инженер отмечал противоречия химического и медицинского характера в доказательной базе обвинения. Однако облсуд подтвердил законность приговора Таганрогского городского суда.

«Допустимость доказательств, положенных судом в основу своих выводов о виновности осужденного, у судебной коллегии сомнений не вызывает», — говорится в определении Ростовского облсуда.

Вадим Водолазов