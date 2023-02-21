На Шаумянском перевале восстановили автомобильное движение

Движение автотранспорта на Шаумянском перевале в Туапсинском районе восстановили после ограничений, связанных с непогодой. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«У подножия Шаумянского перевала развернут мобильный пункт обогрева»,— сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Проезд автомобилей был осложнен большим количеством выпавшего снега. На участке весь день работала снегоуборочная техника. Также проезд был закрыт для грузового транспорта. На месте находились сотрудники Госавтоинспекции.

Анастасия Донскова

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