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В «Нижполиграфе» будет создан центр профобразования

В историческом здании «Нижполиграфа» на площади более 45 тыс. кв. м. планируется организовать технопарк профессионального образования. По словам губернатора Глеба Никитина, ресурсный центр будет оснащен по последнему слову техники и позволит повышать квалификацию преподавателям колледжей и техникумов со всей страны.

«Кроме того, он станет базой для одновременного обучения 3000 студентов по нескольким десяткам востребованных специальностей. Приступаем к первому этапу реализации проекта уже в этом году, второй и третьей очередью займемся в 2024 и 2025 годах. После завершения всех работ комплекс “Нижполиграф” обретет новую жизнь и при этом сохранит историческую самобытность, ведь строился он более ста лет назад как Дом трудолюбия имени Михаила и Любови Рукавишниковых», – рассказал глава региона. Организация центра обусловлена решением государственной задачи по развитию профессионального образования и подготовке специалистов промышленных предприятий.

Иван Сергеев

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