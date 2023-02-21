Горсуд Петербурга повторно продлил срок содержания под стражей экс-главы Калининского района Ивана Громова и его брата

Санкт-Петербургский городской суд подлил арест бывшему главе администраций Калининского и Петроградского районов Ивану Громову и его брату Павлу Громову. Дело о мошенничестве в крупном размере против них расследуется с 2021 года.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, о продлении срока нахождения под стражей фигурантам ходатайствовал следователь, указавший целью «закончить ознакомление с материалами уголовного дела объемом 130 томов и вещественными доказательствами». Сорона защиты возражала, отмечая личностные характеристики обвиняемых и отсутствие возможности скрыться от следствия, а также признательные показания. Суд, однако, счел обвинения против Громовых слишком серьезными, чтобы дать возможность фигурантам выйти из-под стражи.

«Они сами и их близкие родственники обладают значительными финансовыми ресурсами, также в данный момент не все участники ОПГ к настоящему времени установлены и привлечены к уголовной ответственности. Производство по делу не закончено, а потому имеется достаточно оснований полагать, что обвиняемые могут воспрепятствовать производству по делу»,— приводит пресс-служба позицию суда.

Суд продлил Громовым стражу по до 23 мая.

Напомним, Ивану Громову и его брату вменяют восемь эпизодов мошенничества в особо крупном размере на более чем 100 млн рублей при работе над развитием информационных систем Санкт-Петербурга.

Подробнее о деле — в материале «Ъ-СПб» «Чиновник уволился под конвой».

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