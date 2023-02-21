В прошлом году курские полицейские изъяли из незаконного оборота более 26 кг наркотиков

Из незаконного оборота на территории Курска в 2022 году изъято более 26 кг наркотических средств, 91% из них - синтетического производства. Об этом рассказал начальник УМВД по Курску Алексей Москалев в ходе сегодняшнего выступления перед депутатами городского собрания.

Полицейский также доложил, что за прошлый год повысилась безопасность в общественных местах, в том числе на улицах облцентра: регистрация преступлений снизилась на 15% и на 22% соответственно. На треть (-32,7%, с 202 до 136) меньше на улицах было совершено тяжких и особо тяжких преступлений. При этом «активно используются возможности» систем видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В настоящее время мониторится информация с 47-ми видеокамер, находящихся в местах с массовым пребыванием людей.

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, сократилось в Курске более чем в два раза – с 97 до 42. Однако в прошлом году число зарегистрированных «преступных посягательств» увеличилось в городе на 3,7% (с 6130 до 6359). Рост объясняется участившимися ложными сообщениями об акте терроризма (с 16 до 399) и увеличением регистрации сотрудниками правоохранительных органов экономических преступлений (с 459 до 579). По словам Алексея Москалева, 35% всех зарегистрированных преступлений составили «противоправные деяния, совершенные с использованием информационных технологий».

Андрей Цветков