Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту кораблекрушения в Цемесской бухте

Краснодарский следственный отдел Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает ведомство.

Следователи изучают обстоятельства происшествия в акватории Цемесской бухты вблизи села Кабардинка муниципального образования города-курорта Геленджик. Во время шторма стоявший на якоре сухогруз Seamark потерпел крушение и затонул. В ходе проведенной спасательной операции все 11 членов экипажа судна были обнаружены, второй помощник капитана судна был найден погибшим.

После оказания медицинской помощи потерпевшим следовали проведут допрос команды судна, назначены необходимые судебные экспертизы.

Анна Перова, Краснодар