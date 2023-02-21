В Краснодаре задержали подозреваемого в убийстве пенсионерки

В Краснодаре задержали 20-летнего подозреваемого в убийстве 95-летней пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, Женщина проживала в квартире дома на улице Славянской в Краснодаре. Вечером 20 февраля текущего года родственники пенсионерки не смогли ей дозвониться и, приехав к женщине домой, обнаружили ее труп. Следователи выяснили, что в день гибели жительницы краевого центра ее посещал только сотрудник почтовой службы. В короткий срок были установлены личность подозреваемого и место его нахождения. Молодого человека задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по п.«з» ч.2 ст.105, п.«в» ч.4 ст.162 УК РФ (убийство и разбой).

Задержанный рассказал, что в день нападения он принес пострадавшей корреспонденцию и, войдя в квартиру, увидел, что в жилище были ценные вещи.

«Убедившись, что женщина дома одна, он задушил ее, после чего похитил из дома 7 тысяч рублей и скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. В ближайшее время будет определена мера пресечения в отношении подозреваемого.

Анастасия Донскова

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