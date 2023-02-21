Нижегородцев опросят о благоустройстве парка имени 1 Мая

Онлайн-опрос о состоянии парка имени 1 Мая в Нижнем Новгороде проводит областной институт развития городской среды (ИГРС НО). Результаты учтут при подготовке проекта благоустройства территории, сообщили в пресс-службе правительства региона. Планы по развитию парка обсудят с нижегородцами 1 марта в 18:00 в школе №96 на улице Обухова.

«Парк по-прежнему популярен у канавинцев и жителей других районов, но не отвечает современным требованиям благоустройства и нуждается в реновации. Пришло время написать новую главу истории парка 1 Мая»,– говорится в сообщении ИРГС НО.

Сколько средств потребуется на благоустройство, будет известно после того, как специалисты Института развития городской среды, администрации парка, мэрии и правительства разработают поэтапный план развития территории. Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев говорил, что к развитию парка привлекут инвестора.

Парк имени 1 Мая был заложен в 1894 году на территории Всероссийской торгово-промышленной и художественной выставки. В советские годы на участке разбили сад. Сейчас в парке находятся дельфинарий, аттракционы, гриль-парк, живой уголок, кафе и рестораны.

Анастасия Еремина