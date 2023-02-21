В «Цифровой экономике» рассказали, как ритейлеры могут использовать технологии ИИ

Ритейлеры могут использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) для решения различных маркетинговых задач, а также для управления бизнесом. Об этом рассказал директор направления «Цифровая трансформация отраслей» АНО «Цифровая экономика» Алексей Сидорюк на конференции «Ъ» «Е-коммерсЪ в России: New Retail. New opportunities».

Крупные ритейлеры стали использовать ИИ для автоматизации сценариев взаимодействия с клиентами. Это уже позволило компаниям внедрить чат-боты для текстового общения с клиентами и оказания технической поддержки клиентам, отметил господин Сидорюк. По его словам, благодаря этому ритейлеры смогли сократить свои расходы на обслуживание клиентов до 70%.

Алексей Сидорюк добавил, что ИИ может также прогнозировать спрос на товары. Использование ИИ для этой задачи позволило повысить конверсию клиентов и более таргетированно формировать рекомендации для выдачи товаров.

Также малый и средний бизнес может применять системы для оплаты с механизмами удержания и возврата клиентов для новых покупок, добавил господин Сидорюк. Благодаря этим системам компании могут увеличить свою выручку на 10%, средний чек — на 11%, пояснил он.

Алексей Сидорюк также выделил несколько трендов по использованию ИИ в ближайшие два года. По его словам, в российских компаниях станут чаще использовать ИИ для прогнозной аналитики в ритейле и складской логистике, за счет этого вырастет эффективность омниканальной торговли. Господин Сидорюк добавил, что в перспективе в течение пяти-семи лет в России станут чаще применять беспилотники для доставки товаров, станет популярнее поиск и онлайн-примерка товаров на основе ИИ и 3D-зрения.