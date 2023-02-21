Суд в Подмосковье приговорил к восьми годам колонии американца, задержанного в Шереметьево с пистолетом

Химкинский городской суд Московской области приговорил к восьми годам колонии общего режима американца Андрэ Хачатуряна, задержанного в декабре 2021 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево с пистолетом. Он признан виновным в незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и контрабанде оружия (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).

«Хачатуряну назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима»,— сообщили «Интерфаксу» в суде.

Андрэ Хачатурян был задержан 26 декабря 2021 года в Шереметьево, откуда он планировал вылететь в Ереван. В багаже мужчины обнаружили Glock 17 и патроны к нему. Сам он утверждал, что в прошлом работал сотрудником охранной фирмы и имеет американское разрешение на оружие.

Лусине Баласян