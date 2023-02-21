В «Глории Джинс» назвали ключевые драйверы роста фешен-ритейла в 2023 году

Ключевым драйвером роста фешен-ритейла в 2023 году станет занятие российскими производителями площадей международных брендов, покинувших Россию. Об этом на конференции «Ъ» «Е-коммерсЪ в России: New Retail. New opportunities» рассказала старший вице-президент по электронной коммерции компании «Глория Джинс» Юлия Николаева.

«Начну с того, что международные фешен-ритейлеры покинули рынок, и ниша освободилась для российских игроков. Будет открываться много магазинов, очень много площадей освободилось, и они будут заняты российскими ритейлерами, которые продолжат свою экспансию»,— сказала она.

Госпожа Николаева также добавила, что на рост фешен-индустрии повлияет увеличение онлайн-продаж. По ее прогнозам, в 2023 году рынок e-commerce вырастет на 35%, а на рынок фешен-ритейла придется около 15% от всего российского рынка e-commerce и примерно 8% от мирового показателя.

Кроме того, по ее словам, на индустрию повлияют продажи на маркетплейсах. По оценкам DataInsight, на рост объема торговли на маркетплейсах придется около половины всего роста онлайн-торговли.

После начала военной операции России на Украине о приостановке работы в России объявили многие международные бренды одежды, в том числе H&M, Inditex (Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Bershka и др.), Reserved и многие другие. Также работу приостановил Uniqlo, по информации «Ъ», компания не планирует возобновлять работу на российском рынке. По данным Focus Technologies, по итогам 2022 года число покупателей в fashion-сегменте упало на 9%.