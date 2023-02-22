ВИЧ излечим

Мужчина, которому пересадили костный мозг, чтобы вылечить его от рака крови, заодно полностью освободился от вирусов иммунодефицита человека. Это редкое совпадение случается уже в третий раз в медицинской истории — достоверно; вероятно, существует еще два выздоровевших человека, но публикации о них еще не подготовлены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Итак, пациент чуть за 50 был заражен ВИЧ и принимал таблетки, которые позволяют держать инфекцию в узде, набор из трех препаратов. Инфицированные принимают их пожизненно, препараты снижают концентрацию вирусов в организме до минимальной, что позволяет носителю ВИЧ вести почти нормальную жизнь.

Однако у пациента, о котором идет речь, ситуация осложнилась тем, что ему диагностировали рак крови — лейкемию. В сочетании с ВИЧ эта болезнь быстро ведет к угасанию больного, поскольку иммунный статус не позволяет проводить обычную терапию. Ему была предложена трансплантация костного мозга.

И она была успешно проведена. Но не только лейкемия вошла в стадию ремиссии. Донор костного мозга обладал редкой мутацией, которая не дает ВИЧ проникать в клетки иммунной системы. Вирус просто не может размножаться — а ничего другого он и не умеет. Результат: спустя шесть лет после трансплантации больной перестал принимать таблетки от ВИЧ. К настоящему моменту прошло уже десять лет после пересадки костного мозга, анализы показывают, что в организме пациента ВИЧ нет. Вообще нет!

Конечно, эксперты выражают скепсис: ВИЧ коварен, он может где-то затаиться и снова начать размножаться в организме больного. Но пока ничего этого не выявляется.

Этот человек получил имя «Дюссельдорфский пациент» — под этим псевдонимом он проходит в медицинских публикациях. И он уже третий полностью выздоровевший от ВИЧ человек. Первый случай был описан 15 лет назад, псевдоним больного был «Берлинский пациент», второй — в 2020 году, речь шла о «Лондонском пациенте».

Ни один из выздоровевших не стал скрывать своего настоящего имени, поэтому теперь мы знаем, что берлинского пациента зовут Тимоти Рей Браун, он американец, а лондонского — Адам Кастеллехо, он британский гражданин родом из Венесуэлы. На медицинских конференциях обсуждаются еще два подобных случая, но люди, вылечившиеся от ВИЧ, еще не прошли необходимой проверки и о них еще не состоялись публикации в научных журналах, так что пока они не считаются.

В чем же дело с этими трансплантатами? Генетики объясняют: редкая мутация приводит к тому, что в их ДНК, в гене под названием CCR5, отсутствует кодировка для рецептора, через который вирус иммунодефицита попадает в клетки иммунной системы и 0поселяется там.

По материалам статьи.

Ольга Грибова