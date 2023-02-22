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Коммерсантъ FM
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ВИЧ излечим

Третий или даже пятый случай, когда человек полностью выздоравливает

Мужчина, которому пересадили костный мозг, чтобы вылечить его от рака крови, заодно полностью освободился от вирусов иммунодефицита человека. Это редкое совпадение случается уже в третий раз в медицинской истории — достоверно; вероятно, существует еще два выздоровевших человека, но публикации о них еще не подготовлены.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Итак, пациент чуть за 50 был заражен ВИЧ и принимал таблетки, которые позволяют держать инфекцию в узде, набор из трех препаратов. Инфицированные принимают их пожизненно, препараты снижают концентрацию вирусов в организме до минимальной, что позволяет носителю ВИЧ вести почти нормальную жизнь.

Однако у пациента, о котором идет речь, ситуация осложнилась тем, что ему диагностировали рак крови — лейкемию. В сочетании с ВИЧ эта болезнь быстро ведет к угасанию больного, поскольку иммунный статус не позволяет проводить обычную терапию. Ему была предложена трансплантация костного мозга.

И она была успешно проведена. Но не только лейкемия вошла в стадию ремиссии. Донор костного мозга обладал редкой мутацией, которая не дает ВИЧ проникать в клетки иммунной системы. Вирус просто не может размножаться — а ничего другого он и не умеет. Результат: спустя шесть лет после трансплантации больной перестал принимать таблетки от ВИЧ. К настоящему моменту прошло уже десять лет после пересадки костного мозга, анализы показывают, что в организме пациента ВИЧ нет. Вообще нет!

Конечно, эксперты выражают скепсис: ВИЧ коварен, он может где-то затаиться и снова начать размножаться в организме больного. Но пока ничего этого не выявляется.

Этот человек получил имя «Дюссельдорфский пациент» — под этим псевдонимом он проходит в медицинских публикациях. И он уже третий полностью выздоровевший от ВИЧ человек. Первый случай был описан 15 лет назад, псевдоним больного был «Берлинский пациент», второй — в 2020 году, речь шла о «Лондонском пациенте».

Ни один из выздоровевших не стал скрывать своего настоящего имени, поэтому теперь мы знаем, что берлинского пациента зовут Тимоти Рей Браун, он американец, а лондонского — Адам Кастеллехо, он британский гражданин родом из Венесуэлы. На медицинских конференциях обсуждаются еще два подобных случая, но люди, вылечившиеся от ВИЧ, еще не прошли необходимой проверки и о них еще не состоялись публикации в научных журналах, так что пока они не считаются.

В чем же дело с этими трансплантатами? Генетики объясняют: редкая мутация приводит к тому, что в их ДНК, в гене под названием CCR5, отсутствует кодировка для рецептора, через который вирус иммунодефицита попадает в клетки иммунной системы и 0поселяется там.

По материалам статьи.

Ольга Грибова

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