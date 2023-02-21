Глава Заксобрания Дона: послание президента – программа защиты и развития РФ

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, сообщает пресс-служба парламента региона.

«Послание президента – это фактически программа защиты и развития России во времена рубежных необратимых перемен», — сказал Александр Ищенко.

Председатель Заксобрания отметил, что силу и несокрушимость России обеспечивает сплоченность народа. Так, например, в Ростовской области немедленно приступят к решению вопросов о создании фонда по финансированию и оказанию помощи участникам СВО. При этом действующие региональные меры поддержки продолжат действовать.

Парламентарий отметил важность других тезисов главы государства: о повышении МРОТ, поддержке бизнеса и строительства в регионах.

«Большое внимание президент уделил дальнейшему развитию регионов. Например, будут выделены значительные средства для обновления транспорта в субъектах Федерации, и особенно в малых городах. Для Ростовской области также важно было услышать, что будут продолжены экологические программы по оздоровлению рек, среди которых была названа река Дон», — подчеркнул господин Ищенко

«В целом Послание Главы государства воодушевляет, наполняет энергией, расставляет приоритеты в дальнейшей работе и заряжает уверенностью — Россия идёт вперёд!», — отметил председатель донского парламента.

Анастасия Назарова