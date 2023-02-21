В Казани у пассажирки из Дубая нашли 17 кораллов

В казанском аэропорту у пассажирки, которая прилетела из Дубая нашли 17 кораллов. Об этом говорится в сообщении таможни Татарстана.

Кораллы были обнаружены в багаже женщины. При этом она выбрала для прохождения таможенного контроля «зеленый коридор». При этом ввоз объектов, которые попадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения, возможен лишь в том случае, если есть разрешительные документы. Товары должны быть задекларированы.

В настоящее время кораллы отправлены на экспертизу. И если эксперты подтвердят их принадлежность к объектам, которые попадают под действие конвенции, то по факту несоблюдения запретов и ограничений на ввоз товара и его недекларирования по установленной форме в отношении нарушительницы будут возбуждены административные дела. Нарушителю грозит штраф и конфискация предметов правонарушения,

"Ъ-Казань"