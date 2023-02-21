За прошлый год воронежская прокуратура вернула в муниципальную собственность 180 га

В 2022 году органы прокуратуры Воронежской области выявили более 1700 нарушений в сфере землепользования. В защиту прав граждан было внесено больше 600 актов реагирования, а в муниципальную собственность возвращено свыше 20 участков общей площадью 180 га.

В надзорном ведомстве уточнили, что в судах оспорены договоры купли-продажи земельных участков с гражданами, заключенные с нарушением порядка проведения торгов, не опубликованием извещения о продаже, в связи с наличием прав третьих лиц в отношении участков. Также на органы местного самоуправления была возложена обязанность определить границы и поставить на кадастровый учет участки под муниципальными кладбищами.

«В арбитражный суд направлено 20 заявлений об истребовании участков из чужого незаконного владения, о признании недействительным договоров аренды и купли-продажи земельных участков. По протестам прокуроров приведено в соответствие более 500 административных регламентов в сфере земельных правоотношений,- рассказали в облпрокуратуре. - Длительное бездействие по истребованию из чужого незаконного владения участков, расположенных в границах водных объектов (реки Дон, Битюг, Усманка, Чигла, Сухая Чигла) послужило основанием для внесения в адрес руководителя территориального управления Росимущества представления, по результатам рассмотрения которого в суды направлено более 260 исков». По данным «Ъ-Черноземье», ответчиками по ряду заявлений в судах могут выступать, в том числе, и бывшие высокопоставленные воронежские чиновники.

В прошлом году прокурорами по фактам необоснованного приобретения прав на участки принимались и меры уголовно-правового характера. Так, сотрудники ведомства выявили случай отчуждения в упрощенном порядке участка под объектом недвижимости площадью, значительно превышающей потребности для обслуживания находящихся на нем зданий. Ущерб, причиненный бюджету, был оценен в сумму более чем 1,3 млн руб. Кроме того, в В Семилукском районе установлено незаконное формирование в границах особо охраняемой природной территории участка площадью более 10 га. А в Рамонском районе гражданами «неправомерно сформированы и оформлены в собственность участки» под видом выделения земель из бывшего колхоза «Подгорное». По направленным прокурорами в следственные органы материалам возбуждены и расследуются восемь уголовных дел по фактам мошенничества (ст. 159 УК РФ) и причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ).

Андрей Цветков