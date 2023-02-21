В Башкирии на капремонт коммунальных сетей потратят 5,8 млрд рублей

В Башкирии до 2027 года планируется выполнить капремонт 435 км коммунальных сетей на 5,8 млрд руб., 70% из которых будут направлены федеральным Фондом развития территорий. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра ЖКХ Башкирии Ирина Голованова на своей странице во «ВКонтакте».

Ремонт сетей будет проводиться в рамках реализации региональный программы по модернизации коммунальной инфраструктуры, принятой в текущем году, на предстоящие пять лет. «Пока в нее вошли заявки муниципалитетов только на ближайшие два года. В основном запланированы мероприятия по капитальному ремонту линейных объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения», — написала она.

Карина Мамаева

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