Спикер ЗСК прокомментировал итоги президентского послания Федеральному собранию

Председатель Законодательного собрания Кубани Юрий Бурлачко заявил, что краевые депутаты готовы «незамедлительно включиться» в работу по обновлению законодательной базы, которая потребуется для реализации послания президента Федеральному собранию.

Господин Бурлачко отметил, что в послании намечена широкая программа выхода российской экономики на новые рубежи будут введены в действие системные меры по оказанию помощи бизнесу, продолжится обновление ЖКХ и дорожной сети страны, будет осуществляться поддержка предприятий через схемы промышленной ипотеки.

«Реализация этих планов потребует значительного обновления законодательной базы как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов. Депутаты кубанского парламента готовы незамедлительно включиться в эту работу», – подчеркнул он.

Юрий Бурлачко поддержал слова Владимира Путина о том, что российская экономика демонстрирует устойчивый рост, приведя в пример Краснодарский край. «Аграрии Кубани в полной мере могут отнести на свой счет те теплые слова, которые он произнес в адрес работников АПК, собравших в прошлом году более 150 млн тонн зерновых. Это обеспечивает не только продовольственную безопасность страны, но и перспективы увеличения экспорта сельхозпродукции», – добавил он.

Кроме того, спикер ЗСК напомнил, что кубанский парламент совместно с администрацией Краснодарского края принял большой пакеты нормативных правовых актов, регулирующих деятельность различных отраслей в условиях меняющейся макроэкономической ситуации. Также он повторил слова президента России, что введение антироссийских санкций не достигло своей цели – дестабилизации ситуации в стране.

«Напротив, она остается стабильной — в первую очередь благодаря единодушию, с которым подавляющее большинство россиян поддержало курс руководства страны. А также благодаря оперативному взаимодействию органов власти регионального и федерального уровней, представителей бизнес-сообщества», – подчеркнул Юрий Бурлачко.

Президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 февраля. Спикер ЗСК Юрий Бурлачко и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принимали участие в церемонии оглашения.

Леонид Ломакин

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