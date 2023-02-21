Бывшего высокопоставленного челябинского полицейского будут судить за получение взяток

Завершено расследование уголовного дела экс-замначальника отдела контроля легального оборота наркотиков управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Челябинской области Артема Дубровина, обвиняемого в получении взяток. Материалы передали на рассмотрение в суд, сообщают в региональном управлении СК России.

По версии следствия, в 2020–2021 годах полицейский получил взятки в виде денег и имущественных услуг на сумму более 70 тыс. руб. от предпринимателя, который незаконно продавал сильнодействующие вещества. Средства предназначались за непривлечение последнего к уголовной ответственности. В ходе расследования обвиняемый признал вину и заключил досудебное соглашение.