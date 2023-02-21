Выплаты почетным гражданам Нижнего Новгорода увеличили до 200 тысяч рублей в год

Почетным гражданам Нижнего Новгорода в два раза увеличили выплаты. Они будут получать по 50 тыс. руб. ежеквартально – всего 200 тыс. руб. в год. Такие поправки приняли депутаты на заседании думы 21 февраля.

Выплату для почетных нижегородцев ввели в 2009 году и с тех пор не индексировали. Почетными гражданами признаны 49 нижегородцев, в этом году им выплатят 9,8 млн руб. из городского бюджета.

Депутаты утвердили и сроки назначения этой выплаты. Она будет начисляться с месяца присвоения звания до месяца, следующего после смерти почетного гражданина.

Елена Ковалева