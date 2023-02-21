Мэрия планирует выделить более 90 млн руб. на оснащение новой школы на Иве

Депутаты думского комитета по социальной политике рассмотрели вопрос по установлению нового расходного обязательства для оснащения оборудованием, средствами обучения, инвентарем и мебелью строящейся школы на ул. Серебристая, 8 в микрорайоне Ива-1. Возведением этой школы занимается краснодарский застройщик «Девелопмент-Юг». Как сообщили в пресс-службе городской думы, выделить необходимые средства на оснащение школы предлагается из бюджета Перми на 2023-2025 годы.

По словам начальника департамента образования Анны Деменевой, новая школа на Иве рассчитана на 1626 мест. Планируется, что здание передадут в муниципальную собственность в сентябре 2023 года и закрепят за лицеем №10. Оснастить новый корпус оборудованием власти хотят к началу учебного года. Объем дополнительного финансирования составит около 91,7 млн. руб.

Члены комитета поддержали новое расходное обязательство и рекомендовали проект к рассмотрению на грядущей февральской «пленарке» Пермской думы.

Напомним, «Девелопмент-Юг» строит школу в микрорайоне Ива-1 в рамках комплексного освоения территории. Право застройки площадки в 80 га компания приобрела на торгах весной 2008 года. Девелопер также создает там объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и передает их муниципалитету. «Девелопмент-Юг» уже построил на Иве Спортивный микрорайон «Ива» на 104 тыс. кв. м, сейчас идет возведение ЖК «Погода». Разрешение на строительство школы компания получила весной 2021 года.