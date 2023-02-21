Следователи проверят условия проживания в одном из домов поселка Машиностроитель в Ижевске

В Ижевске следователи проверят информацию о ненадлежащих условиях для проживания людей, в том числе ребенка-инвалида в доме № 78б в поселке Машиностроитель. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, о ситуации в этом доми сообщили СМИ.

Указывается, что жители дома жалуются на то, что несколько лет в доме протекает крыша, на стенах трещины и плесень. Обращения жильцов в различные инстанции о признании дома аварийным и принятии мер не имеют результата.

В рамках доследственной проверки будет выполнен комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, отметили в СУ СК. С учетом полученных данных по результатам проверки будет дана оценка по ст. 293 УК РФ - халатность.