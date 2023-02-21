Екатеринбурженка спасла тонувшего в городском пруду ребенка

Жительница Екатеринбурга вытащила из городского пруда мальчика, который провалился в полынью, сообщила пресс-служба свердловского управления МЧС. Как говорится в сообщении, ребенок гулял по льду и подошел к краю полыньи, чтобы рассмотреть купавшихся там уток. Тонкий лед треснул и мальчик оказался в воде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Городской пруд Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Городской пруд Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Ребенок пытался зацепиться за лед, чтобы выбраться, но у него ничего не получалось. К счастью, поблизости оказалась неравнодушная екатеринбурженка Анна, которая вытащила провалившегося в полынью мальчика и отвела в теплое помещение»,— пояснили в ведомстве.

Сотрудники МЧС призывают родителей регулярно напоминать своим детям об опасности игр на льду. Ранее в пруду поселка Свердловской области под лед провалились двое детей. Один из них самостоятельно выбрался на берег. Другого ребенка вместе с двумя мужчинами, пытавшимися помочь выбраться детям, вытащили из воды спасатели.

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Диана Сунагатуллина