Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Двух воронежских полицейских заподозрили в мошенничестве

Управление Следственного комитета России (СКР) по Воронежской области сообщило о возбуждении уголовного дела о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы) в отношении двоих оперуполномоченных уголовного розыска ГУ МВД России по Воронежской области (41 и 26 лет). Личности их не раскрываются.

По версии следствия, в 2022 году полицейские сообщили подозреваемому в тайном хищении имущества недостоверную информацию о наличии у них возможности повлиять на ход расследования вышеуказанного уголовного дела, якобы минимизировав последствия такого преследования. Они пообещали не передавать в следственные органы дополнительные эпизоды его противоправной деятельности и создать благоприятные условия для его содержания под стражей в СИЗО. За это они получили 940 тыс. руб.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов регионального УФСБ. Руководство областного ГУ МВД назначило проведение служебной проверки. При подтверждении вины сотрудники понесут наказание в установленном законом порядке, пообещали в ведомстве. Согласно сообщению СКР, подозреваемые признали вину.

Сергей Толмачев

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...