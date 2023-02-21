Двух воронежских полицейских заподозрили в мошенничестве

Управление Следственного комитета России (СКР) по Воронежской области сообщило о возбуждении уголовного дела о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы) в отношении двоих оперуполномоченных уголовного розыска ГУ МВД России по Воронежской области (41 и 26 лет). Личности их не раскрываются.

По версии следствия, в 2022 году полицейские сообщили подозреваемому в тайном хищении имущества недостоверную информацию о наличии у них возможности повлиять на ход расследования вышеуказанного уголовного дела, якобы минимизировав последствия такого преследования. Они пообещали не передавать в следственные органы дополнительные эпизоды его противоправной деятельности и создать благоприятные условия для его содержания под стражей в СИЗО. За это они получили 940 тыс. руб.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов регионального УФСБ. Руководство областного ГУ МВД назначило проведение служебной проверки. При подтверждении вины сотрудники понесут наказание в установленном законом порядке, пообещали в ведомстве. Согласно сообщению СКР, подозреваемые признали вину.

Сергей Толмачев