Экс-главе самарского фонда капремонта вменили взятки кирпичами

Возбуждено новое уголовное дело в отношении бывшего генерального директора некоммерческой организация Самарской области «Фонд капитального ремонта» Александра Константинова. Ему вменяется получение взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Кроме того, два директора ООО стали фигурантами дел о даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

«По версии следствия, в 2022 году директор фонда получил от директоров двух обществ с ограниченной ответственностью взятки в виде строительного материала – кирпича керамического, стоимостью более 485 тыс. руб. и керамогранитной плитки стоимостью более 320 тыс. руб.»,– говорится в сообщении.

Фото: ФКР Самарской области

Региональное СУ СК РФ установило, что деньги передавались за то, чтобы Александр Константинов дал подчиненным указания на выплату авансов по договорам, заключенным между организацией и ООО. Они касались капремонта многоквартирных домов.

Также за незаконное вознаграждение Александр Константинов должен был оказывать общее покровительство юрлицам при заключении с ними договоров и принятии фондом работ по капремонту. Экс-глава областного ФКР находится под стражей. Один из коммерсантов помещен под домашний арест. Второй дал подписку о невыезде.

Перед этим Александра Константинова заподозрили в другом преступлении. Бывшего чиновника задержали 21 октября минувшего года. Позже его арестовали в рамках уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

По версии следствия, Александр Константинов, вступив в сговор с подрядчиком — ООО «Волгарегионстрой-с», — совершал хищения средств фонда путем завышения объемов и стоимости работ. Ущерб оценивается в размере 2,2 млн руб. Дома и на работе у главы ФКР прошли обыски.

Предшественник Александра Константинова на посту главы фонда капремонта Михаил Архипов отбывает наказание за коммерческий подкуп.

Подробнее о коррупции в областном фонде капремонта — в материале «Ъ-Волга» «Суд не задержался с арестом».

Георгий Портнов