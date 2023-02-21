В ХМАО мужчину отправили в колонию за госизмену

Суд Ханты-Мансийского автономного округа–Югры вынес приговор по ст. 275 УК РФ (Государственная измена) в отношении жителя С., сообщила пресс-служба ведомства. Детали дела в сообщении не раскрываются. Получить дополнительную информацию у силовых структур «Ъ-Урал» не удалось. По совокупности преступлений обвиняемого приговорили к 12,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, ранее 12,5 лет колонии строгого режима по делу о госизмене получил бывший помощник экс-полпреда президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николая Цуканова Александр Воробьев. Он был задержан ФСБ в 2019 году в Москве. Тогда у него были изъяты польский паспорт и записывающая аппаратура. Предполагалось, что он мог передавать за рубеж информацию о заседаниях Совета безопасности РФ, в котором состоял Николай Цуканов.

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Диана Сунагатуллина