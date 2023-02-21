В Башкирии на благоустройство дворов направят еще до 308 млн рублей

Администрации восьми муниципалитетов объявили конкурсы на благоустройство дворовых территорий, итоги которых подведут с 3 по 15 марта, сообщается на сайте госзакупок. Общая сумма начальных цен контрактов составляет 308,84 млн руб. На обустройство дворов в Стерлитамаке направят до 36,11 млн руб., в Дюртюлях — 25,55 млн руб., в Нефтекамске — около 60 млн руб., в Баймаке — 31,1 млн руб., в Мелеузе — 33,35 млн руб., в Салавате — 33,63 млн руб., в Благовещенске — 44,11 млн руб., в Белорецке — 44,98 млн руб. Большую часть средств выделит бюджет республики, меньшие — бюджеты муниципалитетов и собственники МКД. Закупки проводятся в рамках реализации программы «Башкирские дворики».

До 30 октября во дворах необходимо, в том числе, установить видеонаблюдение, бортовые камни, наружное освещение, детское игровое и спортивное оборудование, устроить газоны, проезды, парковочные мосты и тротуары, резиновое покрытие.

Майя Иванова

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