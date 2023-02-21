В Салавате простились с Вадимом Адиятовым и Александром Долгановым, погибшими в ходе СВО

Сегодня в Салавате простились с 23-летним рядовым Вадимом Адиятовым и 29-детним младшим сержантом Александром Долгановым, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Салавата.

По словам главы администрации города Игоря Миронова, оба военнослужащих были призваны в ряды вооруженных сил России в сентябре прошлого года в рамках частичной мобилизации. «Увы, трагическое стечение обстоятельств оборвали жизни сынов города Салават», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Майя Иванова

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