Три района Татарстана оказались не готовы к пожароопасному периоду — прокуратура

Лаишевский, Спасский и Тетюшский районы Татарстана оказались не готовы к пожароопасному сезону. Это показала прокурорская проверка, передает пресс-служба казанской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Отмечается, что органы местного самоуправления указанных районов не заложили в бюджет на текущий год финансирование на проведение мероприятий по противопожарному обустройству населенных пунктов. В связи с выявленными нарушениями в адрес руководителей сельских поселений были вынесены предостережения о недопустимости несоблюдения закона.

"Ъ-Казань"